Son yerel seçimde yüzde 41 oy alarak İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde belediye başkanı seçilen AKP'li Mustafa Candaroğlu, ilginç bir 'hediyeyle' vatandaşın karşısına çıktı.

Candaroğlu, kendi fotoğrafının yer aldığı yapbozu vatandaşa dağıttı. AKP'li başkanın bu hamlesine hem ilçe sakinlerinden hem de sosyal medyadan tepkiler geldi.

İşte o tepkilerden bazıları:

- Bu ego bambaşka seviye!

- Bu nasıl bir ego ya?

- Yok artık ya! Ne gereksiz işler Ya Rabbi... Sen gör gayrı bizi...

- Buyur işte yeni AKP yüzyılı vizyona bakın.

- Önce güldük ama sonra üzüldük Ne bu şimdi? Gelecek nesillere kalıcı bir eser bırakmayı yanlış anlamış galiba.

- Boz yapma bunu!

- Korkunç... Keşke Tekin Aras kazansaydı.

- Yine hangi yandaş şirketin paraya ihtiyacı oldu acaba?

MUSTAFA CANDAROĞLU KİMDİR?

Mustafa Candaroğlu, 5 Aralık 1984’te İstanbul Arnavutköy’de doğdu. Siyasi yaşamına genç yaşta AKP içinde başlayan Candaroğlu, ilçede çeşitli kademelerde görev alarak 2018 ve 2020 yıllarında AKP Arnavutköy İlçe Başkanlığı’na seçildi.

31 Mart 2023 yerel seçimlerde Arnavutköy Belediye Başkanı seçilen Candaroğlu, evli ve 3 çocuk babası.

Candaroğlu, eğitimini İç Mimarlık alanında tamamladı ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli roller üstlendi.