Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan okullarda görevlendirilmek üzere İŞKUR aracılığıyla yapılacak hademe alımı için gerçekleştirilen kura çekiminde 10 asil ve 10 yedek isim belirlendi. Sonuçlar, hem MHP İlçe Başkanı Erkan Türkel hem de AKP İlçe Başkanı Yılmaz Kırtay tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Türkel, listeyi herhangi bir değişiklik yapmadan yayımlarken, Kırtay isminin bulunduğu kısmı karalayarak paylaştı. MHP'li başkanın paylaşımında Yılmaz Kırtay'ın adı asil listede yer aldı. Bu durum, ‘şaibe mi var’ sorularını akıllara getirdi.

'OĞLUM BAŞVURMUŞ'

AKP Maden İlçe Başkanı Yılmaz Kırtay, iddialar için Turan Gazetesi'ne şunları söyledi:

“Başvuruyu oğlum yaptı. İsmim çıkınca şaşırdım. Emekliyim bu nedenle çalışmıyorum. Emeklilerin kura çekilişlerinde isimleri çıksa da göreve başlayamaz. Benim ismim kuradan silindi.”

Türkiye genelinde ve Elazığ’da genç işsiz nüfusun giderek arttığı bir dönemde, emekli bir siyasi parti ilçe başkanının isminin kura sonuçlarında yer alması kamuoyunda rahatsızlık yarattı. Bir kez daha sistemin hep iktidar partililerden yana olduğu yorumlarına yol açtı.