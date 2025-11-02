İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan süreçte CHP protestoları destekleyenler 2 Nisan'da ülke genelinde boykot yapmıştı.

Özellikle İstanbul'da birçok kafe, restoran ve iş yeri de dükkanlarını açmadı ya da satış yapmadı. Boykot çağrılarına destek veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çok önemli sonuçlar alındı" sözleriyle nitelendirdiği boykota katılan, destek veren gençlere ve esnafa teşekkür etmişti.

CHP’NİN BOYKOTUNA KARŞI TOGG’LA KLİP ÇEKTİ

CHP’nin gerçekleştirdiği boykot üzerine harekete geçen AKP Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş ise yönetimden bazı kişilerle yerli malını desteklemek amacıyla çalışma yapmıştı. Poş, bu çalışmada yerli marka TOGG ile konvoy yapıp, Tarım Kredi Kooperatif marketinde alışveriş yaparak klip çektmiş ve şunları söylemişti:

“CHP’nin marjinal gruplarının yerli ve milli ürünlerimize yaptığı boykotu boykot ediyoruz. Bunlar yerli ürünlerimiz. CHP ve CHP’nin başındakiler CHP’yi yönetenler, milletimizin düzenine kast ediyorlar. Ekonomimize kast ediyorlar. Milletimizin düzenini bozmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin düzenini bozamayacaklar.”

YERLİYİ UNUTUP TESLA ALDI

Daha önce de ruhsatsız düğün salonu açması ve Devlet Hastanesi’nde çalışan yönetiminden bir kişiyi sorumlu olarak atamasıyla gündeme gelen AKP’li Ali Mustafa Poş, bu kez de satın aldığı Amerikan malı TESLA marka aracı ile gündeme geldi.

PALAKA EŞİNE ÖZEL ÇIKTI

Şaşkına çeviren icraatlarıyla sık sık gündeme gelen AKP Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş, satın aldığı Amerikan malı TESLA elektrikli aracına özel plaka almayı da ihmal etmedi. Poş’un, aldığı aracının plakası eşi Ayşe Erkol Poş’un ismi, kızlık ve evlilik soyadının ilk harflerinden oluşan 33 AEP 555 oldu.

TOGG ile konvoy yapıp, kooperatif markette klip çeken Poş, Amerikan marka TESLA araç satın alması ilçede tepkilere neden oldu.