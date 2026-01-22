Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık hizmetlerine erişim sorunları gün yüzüne çıkarken, vatandaşların hastanede sıra alabilmek için siyasilerin devreye girdiği gözlendi.

BAŞKANDAN TORPİL

Bir vatandaşın, eşinin MR çekimi için AKP Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır’dan yardım istediği ve Çadır’ın hastaneden randevu aldığı belirtildi. AKP’li Başkan Çadır, konuyla ilgili olarak, “Arkadaşımız cumartesi günü aradı, MR’dan günlerini kaçırmışlar. Ben de hafta sonu MR’dan yeni gün aldım ve çektirdim” ifadelerini kullandı. Randevu verilen vatandaş ise Çadır’a teşekkür etti. Bu durum, deprem sonrası sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntıları ve bazı vatandaşların siyasiler aracılığıyla çözüme ulaşma çabalarını gözler önüne serdi.