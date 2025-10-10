AKP Milas İlçe Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru açıklamasında, Doğuş Gazetesi’nin dijital ve basılı nüshasında yer alan “Milas AK Parti İlçe Başkanı Hakkındaki Aşk İddiaları Muğla’yı Salladı, Aile Yılında Kocana Bunu Yapamazsın, Ahlak Önemli” başlıklı yazının tamamen asılsız iddialara dayandığını ve asla gerçeği yansıtmadığını belirtti. Doğru, “Şahsımı hedef alan, aile birliğimi ve kişilik onurumu zedelemeye yönelik bir iftira kampanyası yürütülmektedir” diyen Doğru, kendisini ve ailesini hedef alan asılsız iddialar karşısında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

"BASIN BİR TEHDİT, ŞANTAJ VE KARALAMA ARACI DEĞİLDİR!"

Doğru sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Etik değerlerin hedef alındığı bu çirkin girişimlerin, halkımızın vicdanında hiçbir karşılık bulmayacağına olan inancımız tamdır” diyen Doğru, Milas kamuoyunun, meslek örgütlerinin ve gazetecilerin de tepki gösterdiği ve karalama kampanyası olarak gördüğü basın yoluyla saldırı sürecine dikkat çekti.

Doğru açıklamasının devamında şunları belirtti.

“Evli ve bir çocuk annesi olarak, mutlu bir aile yaşamı sürdürürken ve siyasi sorumluluklarını büyük bir özveriyle yürütürken, şahsım, ailem ve itibarımı hedef alan bu kişilik haklarına açık bir saldırı niteliğindedir.”

Bu mesnetsiz yazıyı kaleme alan Mustafa Tunç ve yayımlayan Doğuş Gazetesi hakkında gerekli hukuki süreci başlatmakla birlikte, bu konuda tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın!

Uzun süredir beni ve AK Parti Milas İlçe Başkanlığımızı, Yönetim Kurulu Üyelerimizi hedef alan, iftira ve manipülasyon içerikli birçok yayın üzerinden sistemli bir karalama kampanyası yürütülmekteydi. Özellikle, söz konusu kişinin AK Parti İlçe Başkanlığı'na gönderdiği abonelik faturalarının ödenmemesi sonrasında bu tür saldırıların artması, habercilik adı altında basın yoluyla gerçekleştirilen saldırıların ne kadar kasıtlı ve kişisel bir amaç taşıdığını açıkça göstermektedir.

"AK PARTİLİ İSİMLER HEDEF ALINMAKTADIR"

Bu kapsamda, Muğla'da son dönemde bazı sahte sosyal medya hesaplarında AK Partili isimlerin hedef alınması ve iftiraya, karalamaya maruz bırakılması, saldırılarda bulunulması da gözden kaçırılmamalıdır.

Partimizin ve temsil ettiği değerlerin hedef alındığı bu çirkin girişimlerin, halkımızın vicdanında hiçbir karşılık bulmayacağına olan inancımız tamdır.

AK Parti Milas İlçe Başkanı olarak doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermeden, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğim.