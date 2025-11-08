Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısı, CHP’den AKP’ye geçen Başkan Umut Yılmaz ile CHP’li meclis üyeleri arasında sert tartışmalara sahne oldu. Yılmaz’ın CHP’li belediyeleri konser harcamaları üzerinden eleştirmesi, Mehmet Sucu’nun tepkisi ve Yılmaz'ın “Cumhuriyet Halk Partisi bu memleketi kuran partidir, atalarımızın partisidir” sözleri toplantının tansiyonunu yükseltti. Sözlere AKP Grup Sözcüsü Mehmet Haz’ın “Başkanım, benim atamın partisi değildir” yanıtı eklenince tartışma daha da hararetlendi.

“MECLİS'TE SAYIŞTAY RAPORU TARTIŞMASI”

Meclis toplantısında CHP’li üyeler, Sayıştay raporları üzerinden belediye yönetimini eleştirdi. CHP’li meclis üyesi Ersin Atar, “Geçen mecliste belediye başkanı Sayıştay’ın inceleme raporunu yazdırdı ve kayda değer bir şey bulunmadığını, harika bir belediye yönettiklerini Sayıştay raporuyla ortaya koyduklarını belirtti. Ancak belediye başkanı bu ifadeleri kullandığında Sayıştay raporu henüz yayınlanmamıştı. Raporu incelediğimizde belediye başkanının manipülasyon yaptığını gördük. Raporda iki ana bulgu ve 12 yan bulgu bulunuyor. Bulguların çoğu basit değil, denetim komisyonu raporumuzla örtüşüyor. Şeffaf yönetim iddianız varsa halkı bilgilendirmek boynunuzun borcudur” dedi.

“BEN 2 MİLYON VERDİM SİZİN BELEDİYENİZ 30 MİLYON VERDİ”

Belediye Başkanı AKP’li Umut Yılmaz ise eleştirilere karşılık, konser harcamaları üzerinden karşı saldırıda bulundu. “Gülşen konseri için sizin meclis üyeniz savcılığa başvurdu. Biz 2 milyon 100 bin TL harcadık, aynı gün başka bir CHP’li belediye 30 milyon TL harcadı. Bunu neden söylemiyorsunuz? Ben 19 Mayıs'ta Gülşen’e 2 milyon veriyorum, siz 30 milyon veriyorsunuz” ifadelerini kullandı. Atar ise, “Sizi AKP ilçe başkanı İsmail Güler savcılığa verdi, bunu neden kabul etmiyorsunuz?” diye yanıt verdi.

“BU PARTİ SİZİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇTİ”

CHP’li meclis üyesi Mehmet Sucu, Yılmaz’a şu sözlerle tepki gösterdi:

“Beni üzen şey, başkan, Cumhuriyet Halk Partisine bu kadar kin ve nefretinizin olması. 19 Mayıs'ta siz de Cumhuriyet Halk Partiliydiniz, bahsettiğiniz meclis üyesi de CHP’liydi. 2019'da CHP'nin bu ülkede 200 küsür belediyesi vardı. 2024 yılında CHP Türkiye'nin birinci partisi olarak sizin ilçede belediye başkanı olarak seçti. Lütfen CHP’yi bu şekilde ağzına alma, buradan hakaret edemezsin, seni bundan men ederiz.”

Yılmaz, sözlerine tepki gösterenlere verdiği yanıtta “Benim olduğum yerde Cumhuriyet Halk Partisine bir Allah’ın kulu laf edemez, Milliyetçi Hareket Partisine Allah’ın kulu laf edemez. Hayatım boyunca böyle bir hadsizlik yapmadım. Daha önce de beni böyle suçladınız, videoyu izlettiniz ve hepiniz mahcup oldunuz. Cumhuriyet Halk Partisi bu memleketi kuran partidir, atalarımızın partisidir.” Bu sözler üzerine AKP Grup Sözcüsü Mehmet Haz, “Başkanım, özür dilerim, benim atamın partisi değildir” dedi. CHP’li meclis üyeleri ise, “Hadi cevap verin, ait olduğunuz parti burası işte” diyerek tartışmayı sürdürdü.