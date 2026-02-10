Kırıkkale’nin Yahşihan İlçesinde geçen yıl mali boyutu 29 milyon lira olan yolsuzluk nedeniyle Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Sungur ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Altısı adli kontrolle serbest bırakıldı, Sungur ve beş kişi tutuklandı. Toplam 11 sanık hakkında 2 ay içinde iddianame hazırlandı.

CHP DAVALARINDA SES YOK

Haklarında 10 yıl hapis istenen sanılar hakkında ilk duruşma 2 Şubat’ta yapıldı ve tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi. Böylece 4 ay içinde 11 sanık hakkında kovuşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı, dava açıldı duruşma yapıldı ve sanıklar tahliye edildi. İddialar davalık olunca Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Sungur açığa alındı, yerine vekaleten AKP’li Aydın Demirdirek başkan oldu, AKP de Sungur’u disipline verdi.

CHP’de ise Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Caner Çankaya ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 8 aydır tutuklu. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 6.5 aydır, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 6 aydır ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da 4.5 aydır tutuklu. İddianameler yok.

11 aydır tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianame ise 7.5 ay sonra yazıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın iddianamesi tutuklandıktan 10 ay sonra hazırlandı. Şişli Belediye başkanı Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 11 aydır tutuklu.

7 AY SONRA TAHLİYE

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise 7 ay tutuklu kaldı. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve İzmir eski Belediye Başkanı Tunç Soyer de 7 aydır tutuklu. Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları Oya Tekin ile Kadir Aydar 9 aydır, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise 11 aydır tutuklu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bir yıl tutuklu kaldı.