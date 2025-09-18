AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlunun uyuşturucu kullanırken görüntülenmesinin ardından Yıldırım’a şantaj yapıldığı ortaya çıktı. Bu video “Oğlunun bize borcu var” denilerek şantaj aracı olarak kullanılmak istendi. AKP’li başkan Yıldırım’a yapılan şantaja karşı AKP Genel Merkezi başta olmak üzere Elazığ milletvekillerinden tek bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

“BİRİLERİNİN İL BAŞKANLIĞI HIRSI VAR”

Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın da uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıktı. Bu video “Oğlunun bize borcu var” denilerek şantaj aracı olarak kullanılmak istendi. SÖZCÜ’ye konuşan AKP’li Başkan Yıldırım, “Beni oğlumla mı vurmak istiyorsunuz? Oğlunuzla vurulursunuz… Bunu siyaseten yapıyorlar, 6 yıldır İl Başkanıyım. Akçeli işim olmadı, kimsenin adamı olmadım. Sadece reisin adamı oldum. Belediye seçimi geçti, milletvekilliği seçimi geçti, birilerinin İl Başkanlığı hırsı var. Kimseye prim vermedim. Siyaseten de Allah'a da hesap vereceğiz. Nedir bu hırs, kıskançlık, aşağı çekmek? Teşkilat Başkanı Elazığ'a geldiğinde de söyledim; ‘Biz’den Ben’e kaymalar var, enerjimizi boşa harcarsak duvara çarparız” ifadelerini kullanmıştı.

Her konuda hızlıca açıklama yapmaktan çekinmeyen AKP Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’a yönelik yapılan şantaj iddialarına ilişkin sessiz kalmaları dikkat çekti. Parti içinden bu ciddi suçlama karşısında herhangi bir tepkinin gelmemesi, kamuoyunda “İl başkanı yalnız mı bırakıldı?” sorularını beraberinde getirdi. Benzer şekilde, AKP Genel Merkezi’nin de olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması, iktidar partisi kanadındaki suskunluğun derinliğini gösterdi.