Mersin’in Erdemli AKP İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deliktaş’ın makam odasına yönetim kurulu kadrosuyla yaptığı ziyarette, ilçe yönetiminde olan Kadir Arıcı’yı ‘Hastaneden Sorumlu Yönetici’ olarak atadığını duyurdu. İlçe Başkanı’nın skandal çıkışı, başhekim ve yönetim kadrosunu şok etti. Odada soğuk duş etkisi yaratan olayda Başhekim Dr.Deliktaş’ın AKP’li Başkana, “Başkan, hastanede tek sorumlu vardır. O da başhekim olarak benim’ diye karşılık verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; AKP Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir süre önce Erdemli Devlet Hastanesi İdari Mali Hizmetler Müdürü olarak göreve başlayan Bilal Püskül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ardından, yönetimi ile Başhekim Dr.Mehmet Deliktaş'ın odasına geçti. Hastane yönetimi AKP’lileri tam kadro karşılayarak bir süre sohbet edildi.

“HASTANEDEN SORUMLU YÖNETİCİ ATADIM”

İddiaya göre; Başhekimin odasında tam tekmil idareyi toplayan AKP’li İlçe Başkanı Poş, yönetimde olan ve hastanede sürekli işçi olarak çalışan Kadir Arıcı'yı göstererek, hastaneden sorumlu kişi olduğunu söyledi. Poş, Başhekim Dr. Mehmet Deliktaş'a dönerek “Sizden sorumlu kişi Kadir Arıcı’dır. Bundan sonra böyle de devam edecektir, her sorunu ona ileteceksiniz o da bize getirecek” diyerek büyük bir skandala imza attı.

İlçe Başkanının çıkışı karşında şaşkınlığını gizleyemeyen Başhekim Mehmet Deliktaş, “Başkan siyasi olarak sorumlu demek istediniz herhalde’ dedi. AKP’li Poş ise “Hayır her konuda sizin sorumlunuz Kadir Arıcı” yanıtını verdi. , Başhekim Deliktaş da bunun üzerine Poş'a dönerek, “Başkan, hastanede tek sorumlu vardır. O da başhekim olarak benim’ diye karşılık verdi.

HASTALARI ZİYARET ETTİLER

Başhekim makamında güç gösterisiyle dikkat çeken Erdemli AKP İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş, hastaneden sorumlu olarak gösterdiği Kadir Arıcı ve yöneticilerle birlikte hastaları da ziyaret etti. Poş ve yöneticilerden bazıları ziyaret görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

RUHSATSIZ İŞ YERİ AÇILIŞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

AKP İlçe Başkanı Poş, daha önce de ruhsatsız iş yeri açmasıyla gündeme gelmişti.