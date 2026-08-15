AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kent genelinde yürütülen saha çalışmalarında partilerinin oy oranının yüzde 44,5 seviyesine çıktığını söyledi. Açıklanan oran, Ekrem İmamoğlu’nun son İBB seçiminde elde ettiği yüzde 51,14’lük oyun gerisinde kaldı.

2029 yerel seçimlerinin bu oy oranı ile kazanmayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, YENİ Parti'nin kurulması ve İmamoğlu'nun 1 seneyi aşkın süredir hapiste olmasının oy oranını etkileyip etkilemediğini sorusuna yanıt verdi.

CNN Türk'e konuşan Özdemir, İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce İstanbul'a hizmette bulunmadığını iddia etti. Özdemir, "Ekrem Bey cezaevinde değilken de İstanbullunun beklediği hizmetleri İstanbul görememişti" dedi.

Ana muhalefet partisi üyesiyken AKP'ye geçen İstanbul'daki belediyeler için de Özdemir, 'hizmet' iddiasına bulundu. Özdemir, "Birçok belediye başkanının AK Parti'ye katılması bu süreçte aslında en çok hizmet etme odaklı bir yapının burada olması sebebiyle de olduğunu ifade etmek isteriz" dedi.

2024'te ana muhalefetin Türkiye'nin birinci partisi olmasından bir yıl sonra dikkat çeken operasyonlar yaşandı. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok belediye başkanı tutuklandı. Muhalefet, haklarında kesinleşmiş bir karar olmayan ve tanık ifadeleri ile başkanların ve belediye çalışanlarının tutuklanmasına tepki gösterirken yargının siyasallaştığı iddiasıyla operasyonlara eleştiri getirdi yaptı.