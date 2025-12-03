CHP’nin meclis çoğunluğunu elinde bulundurduğu Bahçelievler Belediyesi’nde, AKP’li Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın CHP Grup Başkanvekili ve İBB Grup Sözcüsü Gencay Özcan’a yönelik sözleri tepkiye yol açtı.

"BEN BUNU EVLENDİREYİM DE BİR RAHATLASIN"

Dünkü Aralık ayı ilçe meclisinin ilk oturumunda, Sayıştay Raporu’nda yer alan belediyeye ait otoparkın ruhsatsız olduğu konusunu gündeme getiren Gencay Özcan’a, Hakan Bahadır’ın “Ben bunu evlendireyim de bir rahatlasın, agresifliğin gitsin” demesi hem CHP Grubu hem de salonu izleyen yurttaşların tepkisini çekti.

Bahçelievler CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan ise, “O seviyeyi size bırakıyorum, o seviyede konuşun. Ben ‘Ruhsatınız var mı?’ diye soruyorum, o ‘sizi evlendireceğim’ diyor. Siz agresif olmadan otopark ruhsatı alın” sözleriyle karşılık verdi.