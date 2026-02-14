Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısında Cemevi sorusu üzerinden başlayan tartışma, AKP’li Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün kullandığı ifadelerle krize dönüştü.

CHP’li Erkan Uygun’a yönelik “Adam yerine koymayın onu” sözleri mecliste büyük tepki çekerken, yaşanan gerilim fiziki arbedeye kadar vardı.

AKP VE CHP ARASINDA ‘CEMEVİ’ TARTIŞMASI

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Ankara’da bulunması nedeniyle AKP’li Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlık etti.

Erkan Uygun (CHP Meclis Üyesi)

İki oturum halinde yapılan toplantıda toplam 162 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantının sonunda söz alan CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Kadı, Gebze’de Cemevi’nin ne zaman yapılacağını sordu. Kadı’ya yanıt veren AKP’li Meclis Üyesi Hasan Soba, “Ahmet Bey haksızlık ediyorsunuz. Daha Derince’de Cemevi’ni yeni açtık. Sanki Cemevi’ne karşıymışız gibi bir imaj oluşturuyorsunuz” dedi. Bu sözlerin ardından CHP’li Erkan Uygun ayağa kalkarak tepki gösterdi. AKP sıralarından da karşılık verilmesi üzerine mecliste tansiyon yükseldi.

AKP'Lİ BAŞKANIN HAKARETİ ARBEDEYE YOL AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine oturumu yöneten AKP’li Zinnur Büyükgöz’ün, Erkan Uygun için “Adam yerine koymayın onu” ifadelerini kullanması, meclisteki gerilimi daha da artırdı.

Muhalefet sıralarından tepki yükselirken, Uygun sözlerini geri almadığını belirterek Büyükgöz’e “Sen terbiyesizsin” diye karşılık verdi.

Tarafların birbirinin üzerine yürümesiyle ortam kontrolden çıktı.

CHP’li meclis üyeleri yaşananların ardından salonu terk etti. AKP’li üyelerin de dışarı çıkmasıyla birlikte tartışma meclis koridorlarına taşındı ve fiziki arbedeye dönüştü.