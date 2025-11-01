AKP’li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yine tartışmalı bir ihaleyle gündemde. Belediye Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın 14 Ekim’de gerçekleştirdiği “İzmit Millet Bahçesi Gölet Üzeri Yüzer Fıskiye Alımı” ihalesi, AKP Gölcük İl Delegesi Ahmet Kurt’un sahibi olduğu Akmet Havuz ve Fıskiye Sistemleri Mühendislik Şirketi’ne verildi.

REKABET DEĞİL, PARTİLİLİK BELİRLİYOR

Belediyenin pazarlık usulü (21/f) ile düzenlediği ihalenin yaklaşık maliyeti 2 milyon 312 bin 638 TL olarak belirlendi. Dört firmanın davet edildiği ihaleyi 1 milyon 921 bin TL teklif veren partili iş insanı kazandı. Edinilen bilgilere göre sözleşme 28 Ekim’de imzalandı. Bu yöntemle yapılan ihalelerde rekabetin sınırlı olmasına dikkat çeken uzmanlar, belediyenin sık sık “pazarlık” yöntemiyle AKP’ye yakın firmaları tercih etmesini eleştiriyor.

İhale şartnamesinde dikkat çeken detaylar da yer aldı. Buna göre

TURKUAZ DUBALI, ÇELİK MOTORLU FISKİYELER

, gölete yerleştirilecek fıskiyelerin dubalarının turkuaz renkte olması ve püskürtme yüksekliğinin 2 ila 3 metre arasında bulunması zorunlu kılındı. Fıskiyelerin su yüzeyinde sabitlenmesi, motorlarının ise paslanmaz çelikten üretilmiş olması istendi.