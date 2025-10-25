Elazığ'da son yıllarda basın üzerindeki baskı giderek artıyor. Kentte AKP’li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları hakkında eleştirel haber yapan gazeteciler, defalarca fiziksel saldırıya uğradı, tehdit edildi, hedef gösterildi. Gazetecilere yönelik bu sistematik baskı, yerel medyada korku iklimi yarattı.

ŞERİFOĞULLARINI ELEŞTİRDİii SİLAH ÇEKİLDİ

2020 yılında yerel Haberkent Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Efraim Gündem, Belediye Başkanı Şerifoğulları’nı eleştirdiği gerekçesiyle saldırıya uğradı. Gündem’in iddiasına göre saldırıyı, başkanın yakın çevresinden Tuncay Aktürk gerçekleştirdi.

Aktürk’ün yumruklu saldırısına ve silahlı tehdidine maruz kalan Gündem, arkadaşlarının müdahalesiyle olası bir faciadan kurtuldu. Olay yerine dört araçla gelen ve tetikçiye destek veren kişilerin, kısa bir arbedenin ardından bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Gündem, avukatıyla birlikte Şahin Şerifoğulları, kardeşi Korkut Şerifoğulları ve saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞERİFOĞULLARINA TEPKİYİ ÇEKTİ, DARP EDİLDİ

2022 yılında Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan TOKİ konutlarını incelemek üzere kente gelen dönemin bakanları Süleyman Soylu ve Murat Kurum’u takip eden Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz, belediye başkanını eleştiren bir depremzede ile röportaj yaparken saldırıya uğradı.

Batmaz’ın görüntü almasını engellemeye çalışan Şerifoğulları’nın “Banane kardeşim, gazeteciysen!” diyerek tepki gösterdiği iddia edildi. Ardından başkanın koruması olduğu öne sürülen kişiler Batmaz’a fiziki müdahalede bulundu.

Olay sonrası darp raporu alan Batmaz, kendisini hedef gösterdiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Şerifoğulları ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYENİN İHALELERİNİ YAZDI SALDIRIYA UĞRADI

Bu yıl ekim ayında Elazığ Belediyesi Meclis Toplantısı’nı takip eden Sözcü muhabiri Evren Demirdaş, toplantı çıkışında üç kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Vatandaşların araya girmesiyle saldırı kısa sürede son bulurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Üç saldırganın tutuklandığı olayda, azmettiricilerin kim olduğuna dair herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Demirdaş, daha önce belediyedeki ihale usulsüzlüklerini ve AKP Elazığ İl Teşkilatı’ndaki uyuşturucu skandalını gündeme getirdiği için ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.