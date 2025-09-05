AKP İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir’in evi 24 Ağustos günü soyuldu. Evdeki çelik kasadan 13.8 milyon liralık nakit, döviz ve altın çalınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘BABAM RÜŞVETÇİ’

Başlatılan soruşturma kapsamında oğlu Muhammet Emin Aydemir’in arkadaşına “Babam rüşvet alıyor” dediği öne sürüldü.

Muhammet Emin Aydemir

Aydemir’in oğlu, kasadaki paraları bizzat kendisinin çaldığını söyledi. Aydemir’in çelik kasasında TL, dolar ve Euro’nun yanı sıra çok sayıda altın ve elmasın da olduğu ortaya çıktı

Hırsızlık yapan oğul, ifadesinde sanal bahise bulaştığını hesaplarını kullandırdığını ve bu nedenle hakkında açılan dolandırıcılık davalarının olduğunu öne sürdü.

Muhammet Emin Aydemir, babasının aksine çelik kasadan sadece paraları aldığını ziynet eşyasını almadığını da iddia etti. Aydemir, ziynet eşyalarını ise kendisini para için sıkıştıran kişilerin almış olabileceğini söyledi. Oğul Aydemir’in, içinde para olduğu düşünülen sırt çantasıyla evden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

ARKADAŞA GÖZALTI

Oğul Aydemir’in sık sık görüştüğü Engin C. K. (26) gözaltına alındı. C. K., çalınan para ve altınlarla hiçbir ilgisinin olmadığını, Aydemir’in, babasının rüşvet aldığını kendisine anlattığını iddia etti.

Fatih Aydemir

Kasadan çalınanlar

- 100 bin TL nakit

- 172 bin 575 dolar

- 73 bin 640 Euro

- 5 tane 50 gramlık değeri 1 milyon 75 bin TL olan altın

- 20 bin dolar değerinde 2 adet elmas yüzük

- 10 bin dolarlık bir elmas zincir

- 19 tane Ajda bilezik

- 1,2 milyon TL değerinde 2 çek.