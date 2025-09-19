AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, oğlu Mustafa Seccad Yıldırım'ın uyuşturucu kullanırken çekilen videosunun ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından şantaja uğradığını belirten Yıldırım, daha önce Genel Merkez’e istifa niyetini bildirdiğini ancak devam etmesinin istendiğini açıkladı.

Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, şantajı yapan kişi ya da kişiler hakkında adli bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı belirsizliğini koruyor.

GÖREVİ BIRAKMAK İSTEMİŞ GENEL MERKEZ İZİN VERMEMİŞ

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

-Kötü alışkanlığa yakalanan evladım, yaklaşık 1 yıldır kurtuldu. Hamd olsun. Rabbim milletimizin her bir evladını kötü alışkanlıklardan muhafaza etsin, hiçbir anne-babayı evladı ile imtihan etmesin.

-Hani bazen bir kusurumuzun yanına onbir tanede iftira ekleyip temsil ettiğimiz siyasi makam sebebiyle ailemiz üzerinden bizleri vuranlar, fake hesaplardan ketum zulümler yapanlar, arşiv tutanlar, mahremiyetin sözlük anlamını bile bilmeyenler var ya, onlara gönlümüz asla ısınamaz ama onların evlatları da böylesi kötülüklerden uzak olsun, selamette olsunlar. Ailevi meselelerimin Temsil ettiğim makama ve partime zarar verebilecek propaganda malzemesi olarak kullanılmasına hiçbir zaman razı olmadım.

-Bir yıldan daha önceki bir tarihte Genel Merkezimize bu hassasiyeti, yaşadığım süreci ve endişelerimi aktararak emanetimi takdir edildiği an iadeye hazır olduğumu ifade ettim.

-Görevime devam etmem uygun görüldü, gayretle devam ettim. 6 yıl önce Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından tarafıma tevdii edilen AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimi, mukaddes emanetimi bugün itibarı sahibine iade etmiş bulunuyorum.

-Onurla taşıdığım bu mesuliyet yükünü sırtıma yükleyen, eksiklerimle de olsa şerefimle taşımayı nasib eden, bugün de bu yükümü üzerimden alan Rabb’ime hamd olsun.

ŞANTAJ İDDİALARI

Videoyu sızdıran kişi ya da kişiler hakkında henüz bir adli soruşturma başlatılmadığı öğrenildi. Şerafettin Yıldırım’ın şantaj iddialarına rağmen resmi bir şikayette bulunup bulunmadığı ise belirsizliğini koruyor.

-Kamuoyunda “şantajla istifa” yorumlarına neden olan bu gelişme, AKP Elazığ teşkilatında ciddi bir çatlağa işaret ediyor. Yeni il başkanın belirleneceği zamana kadar süreci il teşkilat başkanı Sencer Selmanoğlu’nun yöneteceği öğrenilirken önümüzdeki günlerde ise İl Başkanlığı’na yeni bir atama yapılması bekleniyor.

- Yıldırım’ın istifasının ardından AKP Genel Merkezi’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Elazığ kamuoyunda, “Yıldırım yalnız bırakıldı” eleştirileri yükselirken, yeni il başkanının kim olacağına dair kulisler de şimdiden hareketlendi.