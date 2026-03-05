İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yoksullukla mücadele eden halk yardım beklerken; AKP’li belediye başkanı Abdurrahman Dursun, Balkan ülkelerinde iftar programı düzenlemeye başladı. İlçe halkını unutan belediyenin bildiri metnindeki "Sultangazi Belediyesi, birlik ve beraberlik ayı Ramazan’da Balkanlardaki soydaşlarını unutmadı" ifadeleri tepki topladı.

'MİLLET AÇ BUNLAR GEZİYOR'

Sultanbeyli halkı, İftar turnesi paylaşımlarına "Bizler evimizde bu yemekleri bulamıyoruz, yapamıyoruz" diyerek isyan etti. İşte o yorumlardan bazıları:

-"Parası kimin cebinden çıkacak? Sultangazi Belediyesi'nin parası varsa ki para bizim, yol bakımını yapsın, kazdığı yerleri kapatsın."

-"Millet aç bunlar ülke ülke gezi düzenliyor."

-"Anca bizim paramızla gösteriş yapsınlar. Sen kendi bölgendeki yoksullara harca o parayı."

'SENİN YURTDIŞINDA NE İŞİN VAR?'

-"Yiyin efendiler yiyin, Bu han-i pür neva sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir... Elbet seçim gelecek ve bu Lâle devri bitecek."

-"Gezin bakalım. Kimin parasıyla ve belediye kanununun hangi maddesine göre peki. Belediye'nin amacı ve görevi dışındaki bu gezi, yeme, içme faaliyeti yolsuzluktur. Sen har vurup harman savurasın diye bütçe verilmiyor. Vatandaşlara hizmet için verildi. Senin ne işin var yurtdışında?"

-"Kendi milletin 1 kilo et için kuyruklarda siz başka ülkelerde iftar davetleri düzenleyin!"

YURTDIŞINDA 'AİLE SICAKLIĞINDA RAMAZAN' SLOGANI

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Aile sıcaklığında bir Ramazan sloganından yola çıkarak farklı coğrafyada yaşayan kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu göstermek istedik. Geçen yıl iftar soflarımızı Balkanlara taşımıştık. Bu yıl da kardeşlerimizin yanında olalım, onlarla beraber iftar yapalım istedik. Kendi gönül coğrafyamızda, orada yaşayan soydaşlarımızla Ramazan’ın bereketini paylaşalım dedik. Aynı sofrada, aynı gönülde nice güzel Ramazanlara…” dedi.