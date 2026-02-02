AKP'li başkanın da yargılandığı 'yolsuzluk' davasında tutuklu kalmadı; tüm sanıklara tahliye

AKP'li Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında olduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanık, hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç gün süren duruşma bugün tamamlandı.

Birgün'de yer alan habere göre, mahkeme tüm tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verdi.

Öte yandan iddianamede yolsuzluğun boyutu ise şöyle ifade edilmişti:

"Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt'un da fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri, elde edilen paraları aralarında paylaştıklarının tespit edildiği, bu noktada kimin ne kadar pay aldığının şüpheliler arasındaki derin karmaşık maddi ilişkiler sebebiyle kimin ne kadar pay aldığının bilinemediği, bu durumun suçun oluşmadığı veya ismi geçen şüphelilerden herhangi birisinin suçu işlemediği anlamına gelmediği…"