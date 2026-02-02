AKP'li başkanın da yargılandığı 'yolsuzluk' davasında tutuklu kalmadı; tüm sanıklara tahliye
AKP'li Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında olduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanık, hakim karşısına çıktı.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç gün süren duruşma bugün tamamlandı.
Birgün'de yer alan habere göre, mahkeme tüm tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verdi.
NE OLMUŞTU?
19 Eylül 2025’te Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında yer aldığı altı kişi gözaltına alınmıştı.
Sungur ile dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise 5'i tutuklu toplam 11 kişinin “İcbar suretiyle irtikap” olarak tanımlanan "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışması" suçundan cezalandırılması istenmişti.
İddianamede, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ile Zeki Çelik sanık olarak yer almıştı.
Öte yandan iddianamede yolsuzluğun boyutu ise şöyle ifade edilmişti:
"Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt'un da fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri, elde edilen paraları aralarında paylaştıklarının tespit edildiği, bu noktada kimin ne kadar pay aldığının şüpheliler arasındaki derin karmaşık maddi ilişkiler sebebiyle kimin ne kadar pay aldığının bilinemediği, bu durumun suçun oluşmadığı veya ismi geçen şüphelilerden herhangi birisinin suçu işlemediği anlamına gelmediği…"