AKP İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel arasında Cumhuriyet Meydanı’nda çıkan kavga karakolda son buldu. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

Aydın yerel medyasında yer alan bilgiye göre İncirliova Cumhuriyet Meydanı’nda AKP İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ile Gençlik Kolları Başkanı Yasin Geçgel arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Yüzbaşıoğlu’nun, Geçgel’e küfür etmesi üzerine gerginlik daha da arttı ve taraflar arasında fiziksel kavgaya dönüştü.

Cumhuriyet Meydanı’nda yaşanan kavganın ardından iki isim de ihbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekiplerince emniyete götürüldü. Birbirlerinden şikâyetçi olan Yüzbaşıoğlu ve Geçgel’in ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKP Aydın İl Başkanlığı’ndan ise konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.