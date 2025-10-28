İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve törenleri başladı. Bayrampaşa’daki törenlerde, son 1,5 yılda 2 kez CHP’nin kazandığı belediyede seçimlerin iptal edilmesinin ardından önceki gün yapılan seçimde belediye başkanvekili seçilen İbrahim Akın protesto edildi.
AKIN'A SIRTLARINI DÖNDÜLER
Akın anıta çelenk bırakacağı sırada CHP’li meclis üyeleri ve yurttaşlar, sırtlarını dönerek protesto etti.
Resmi törenin ardından CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, üzerinde “Egemenlik Milletindir” yazılı çelengi anıta sundu.