AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yönetimindeki belediye, 6 Ocak 2025’te “Öğrencilere dağıtılmak üzere top alımı” adı altında iki ayrı ihale düzenledi. Toplam 160 bin adet futbol, basketbol ve voleybol topu için 111 milyon 430 bin TL harcandı. Ancak kamuoyunda büyük tepki çeken alımın asıl dikkat çeken yönü, alınan topların içerisinde olan futbol toplarının yerli üretim olmadığı, Hindistan'dan ithal edildiğinin ortaya çıkması oldu.

HİNDİSTAN'DAN TOP İTHALATI TEPKİ ÇEKTİ

Belediyenin 111 milyon 430 bin TL harcayarak aldığı 160 bin futbol, basketbol ve voleybol topunun menşeisi dikkat çekti. İhale kapsamında öğrencilere dağıtılmak üzere alınan futbol toplarının “Made in India” (Hindistan Malı) olduğu tespit edildi.

Türkiye'de çok sayıda yerli üretici bulunmasına rağmen, kamu kaynaklarının yurtdışı menşeli ürünlere aktarılması tepki çekti. Özellikle ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve döviz kuru baskısının yaşandığı bir dönemde Hindistan'dan ithal edilen toplara bu denli büyük bir meblağ ödenmesi “israf mı, yandaş ithalatçıya kıyak mı?” sorularını gündeme getirdi.