Kırşehir’de yönetimi AKP’de olan Çiçekdağı Belediyesi, 15 Ağustos tarihinde 7. Bulgur Festivali düzenlemiş ve festivale Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katılmıştı.

AKP’li Çiçekdağı Belediyesi’nin organize ettiği festivalde Ömer Faruk Bostan, Sevcan Orhan, Bengü, Havva Öğüt, Özgürcan Çoban ve Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü sanatçılar sahne almıştı.

Festivalin üzerinden geçen bir ayın ardından belediyenin kasasında para kalmadığı ve işçilerin maaşını ödeyemediği ortaya çıktı.

AKÇELİ İŞLERE ADI KARIŞTI MAAŞ YOK

Tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bir dönemde belediyenin festivale yaklaşık 25 milyon lira harcadığı ileri sürüldü.

AKP’li Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nun adı daha önce de belediyeye ait 750 metrekarelik bir arsayla anıldı.

Arsa düşük bedelle dönemin AKP İlçe Başkanı Hilme Taş’a satılmıştı. Ayrıca aynı arsanın başkana devredilmesi iddialarıyla gündeme gelmişti.