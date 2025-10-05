Filistin’e destek temalı etkinlikte yaşanan olayda, salon girişine İsrail bayrağı serildi. Programa katılan birçok kişi gibi AKP'li Melikgazi Belediye Başkanı Melek Akgün de bayrağın üzerinden geçerek salona girdi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Akgün’ün bu hareketi bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, kimileri tarafından da eleştirildi.

Etkinlikte konuşan Melek Akgün’ün, Gazze’de yaşanan sivil kayıplara dikkat çekerek, “İnsanlık vicdanı Gazze’de sınanıyor. Zulme karşı sessiz kalmak, onu onaylamaktır” dediği öğrenildi.

Olayın ardından belediye yetkililerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.