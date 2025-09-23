Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye personelleri Y.N.Y. ve M.S. ile eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. gözaltına alınmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara’da yakalanan S.G.Ç. ile birlikte toplam 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Öte yandan, AKP Merkez Yürütme Kurulu, hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un, ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.