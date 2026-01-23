AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki göstermek için kentteki tarihi Saat Kulesi'ne bayrak asmak istedi.

Ekibiyle beraber kuleye çıkan Başkan Aşgın, küçük ahşap kapıya kafasını çarptı. Kan akmaya başlayınca bayrak asma girişimini yarıda bırakan Aşgın, yanındakiler tarafından Hitit Üniversitesi Erol olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kafasına dikiş atılan Aşgın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'KÜT SESİYLE İRKİLDİK, KANAMAYA BAŞLADI'

Kazanın ardından Saat Kulesi önüne giderek yaşadığı talihsiz olayı anlatan AKP'li Aşgın, "Bayrağımıza yapılan saldırı büyük bir kızgınlık, büyük bir hınç, büyük bir öfkeye yol açtı. 7 yıllık belediye başkanıyım, 52 yaşındayım. Bugüne kadar bu Saat Kulesi'ne çıkmamıştım açıkçası. Kimse denemesin ama çok güzel içerisi... En son basamağa kadar hızlı bir şekilde çıktık. En son basamakta küçük bir ahşap kapı var. Üzerinde de bir eşik var. Ahşap aslında. Keskin bir köşesi var. O an bir küt sesiyle irkildik. Kanama başlayınca arkadaşlar 'Başkanım uygun olmaz, inersek daha doğru olur' dedi. Sağolsun arkadaşlarımız taktı. Hastaneye gittik, kafamın üzerindeki çiziğe işlem yaptılar. Hemen işimin başına döndüm ve devam ettim" diye konuştu.