Yozgat’ın Yerköy ilçesinde CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, ilçe örgütü tarafından düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

AKP'li Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’ın salon vermemesi üzerine CHP ilçe örgütü, örgüt binası önündeki caddeye masalar kurarak yemek ikramında bulundu. Milletvekilleri masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etmeye çalıştı.

Katılımcılarla doğrudan iletişim kurmakta zorlanan milletvekilleri, getirilen otobüs üzerinden halka seslendi. Enginyurt, burada yaptığı konuşmada, “Yerköy'ün belediye başkanı salonları vermese de Yerköylü dedi ki; 'salonlar sizin olsun, meydan bizim'” ifadelerini kullandı.