Muş’un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak (59), Çorum’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Çakmak’ın kullandığı cip, Çorum-Mecitözü kara yolu Mecitözü ilçesi girişinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çakmak, ilk olarak Mecitözü Devlet Hastanesi’ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çakmak kazayı Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere Çorum’a giderken geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.