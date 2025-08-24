Ünlü şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde, tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalındaki "YORUMLAYAMIYOR" programının konuğu oldu.
Son günlerde tartışmaların odasındaki "Türk-Türkiyeli" tartışmalarına değinen Samyeli programda Türkiye’deki yaşam koşullarına ilişkin, "Türkiye’de yaşamak, yağlı kazığa tırmanmak gibi. Zor, yorucu ama bir şekilde devam etmek zorundasınız" dedi.
AKP'Lİ İSİMDEN BEL ALTI PAYLAŞIM
O sözler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, o sözlerin yer aldığı bir paylaşıma AKP'li isimden bel altı bir yorum geldi.
Trabzon Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Samyeli'nin sözlerine “Oturmaktan iyidir” yanıtını verdi.
Ayrıca Tok'un henüz paylaşımı kaldırmadığı görüldü.
İşte o paylaşım: