AKP'li Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa karlı havada yolda kalınca ekipleri aradı. O telefon konuşması video kaydına alındı. Civa'nın açıklamaları hem güldürdü, hem de düşündürdü.

Civa görüntülerde "Arkadaşlar, demek ki işimizi iyi yapmıyoruz ki yolda kaldık. Kendi ilçemizde denetleme yaparken araç kaldı" diyen balkan belediye ekiplerini aradı.

'BAŞKAN KENDİ İLÇESİNDE YOLDA KALIR MI?'

O telefon konuşmasında başkan Civa'nın "Kadir'i arayalım, Kadir Bey'i. Ne yapıyorsunuz, neredesiniz? Çeştepe'yi gezeceğim de ben Hurbantepe'de dikte kaldım arabayla. Nereyi tuzladınız? Kaldım burada, araba çıkmıyor. Vatandaş şikayet etmedi, ben kendim yokuşta kaldım. Gelin burayı bir tuzlayın, açın yolu. Belediye başkanı kendi ilçesinde yolda kalır mı?" sözleri dikkat çekti.

Başkan Civa'nın video kaydı durdurması için uyardığı arkadaşına 'Kapat Mustafa Başkan yolda kaldı' dediği anlar gözlerden kaçmadı.