Türkiye'de en fazla borcu olan belediyeler arasında olan, daha önce düzenlediği mangal partileriyle gündem olan AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu kez Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e yönelik sözleriyle konuşuldu.

"Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi”nde konuşmak üzere kürsüye gelen Büyükkılıç kendisi için hazırlanan kürsü basamağını gördü.

Büyükkılıç, "Ş unu alın. Burayı ben kendi boyuma göre ayarlatmıştım zaten sayın valim, burada bir dönüşüm yaptırdım yani, kafanı yorma" ifadelerini kullandı.

Vali, AKP'li başkanın sözlerine gülümsemekle yetindi. AKP'li başkan gülüşmeler ve alkışlar sonrası konuşmasına başladı.