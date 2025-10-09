Batman’ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık’ın ağabeyi Mehmet Salim Işık (66), evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YARALI BULUNMUŞTU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 18.30 sıralarında Sağlık Mahallesi’ndeki iki katlı bir evde meydana geldi. Evin giriş katından silah sesi geldiğini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Mehmet Salim Işık’ı ağır yaralı olarak buldu.

İlk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Işık, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk incelemelerde Işık’ın tabancasını temizlerken kazara kendisini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.