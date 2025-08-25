Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun CHP'li belediyelerin borçlarına karşılık gayrimenkul vermeye yönelik önerilerini reddettiği bir dönemde AKP’li belediyeler devlete olan borçlarını, cami ve okul arsası olarak vermeye devam ediyor.

BORCA KARŞI CAMİİ

Buna son örnek ise Konya’da yönetimi AKP’de olan Ilgın Belediyesi’nden geldi. AKP’li Ilgın Belediyesi’nin Temmuz ayı belediye meclis toplantısında aldığı kararla vergi borçlarına karşılık üzerinde Elif Sultan Cami’nin bulunduğu arsayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devrettiği ortaya çıktı.

AKP VE MHP’LİLERİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan oylamada CHP’lilerin cami devrine ret oyu vermesine rağmen AKP’li ve MHP’lilerin oy çokluğuyla kararın meclisten geçtiği öğrenildi.

HALKIN PARASIYLA YAPILMIŞ

28 Ağustos 2021 tarihinde temeli atılan ve 22 Aralık 2023 tarihinde açılışı yapılan caminin halkın bağışlarıyla yapıldığı bildirildi. 2023 yılında hizmete açılan caminin açılışına o dönem Konya İl Müftüsü Ali Öge, Eski Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Ilgın İlçe Kaymakamı Aytekin Yılmaz da katılmıştı.