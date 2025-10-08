AKP’li Esenler Belediyesi’nin Ekim ayı meclis oturumunda, Oruçreis Mahallesi’ndeki 17 bin metrekare büyüklüğündeki “millet bahçesi alanının” Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nda satılacağı belirtildi. Bu satış işleminin karşılığında Esenler Belediyesi’ne ait şirketlerin 511,2 milyon TL’lik borcunun silineceği açıklandı. Ayrıca belediyenin 1 milyar 125 milyon 500 bin TL değerindeki taşınmazları da prim borçları karşılığında SGK’ya devredilecek.

Esenler Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Arif Efe, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Esenler tarihinde ilk defa olan bu olayda yangından mal kaçırır gibi SGK borçları hakkında gündem açtılar. 10 dakika görüşülmesinin ardından bir milyar lirayı geçen bir mal satışını onayladılar” dedi.

’MAHSUPLAŞMA’

Esenler Belediyesi, İBB’nin de eylül ayında benzer işlemler yaptığını belirterek, “Millet Bahçesi olarak Esenler halkına hizmet vermeye devam edecektir. Bu işlem belediyelerin borçlarının kamu kurumlarıyla mahsuplaşma yoluyla kapatılmasına imkân tanıyan mevcut mevzuat kapsamında yürütülmektedir” açıklaması yaptı.