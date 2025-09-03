Tunceli'nin yaklaşık 8 bin nüfuslu Mazgirt ilçesinde bulunan Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi, öğrenci sayısının 16’ya düşmesi gerekçesiyle kapatıldı. Geçen yıl yaklaşık 50 öğrencinin eğitim gördüğü lisede bu yıl öğrencisi sayısı 16’ya düştü.

Önceki dönem AKP'li Belediye Başkanı Murat Becerikli tarafından öğrenci yurdunun yıkılması, öğrenci sayısının düşmesindeki en önemli neden olarak gösteriliyor.

Lisenin yıkılması nedeniyle ilçedeki öğrencilerin bu yılki kayıtlarını Mazgirt’te bağlı bir belde olan Akpazar’daki okula yaptırdı.

Okulun yıkılmasına tepti gösteren Eğitim-Sen Tunceli Şube Başkanı Mehmet Aşkın velilerin ve öğrencilerin görüşü alınmadan tepen inme bir kararla okulun kapatıldığını söyledi.

Okulun yıkılması öğrenci ve öğretmenleri mağdur ettiğini ifade eden Aşkın, şunları söyledi:

"Bakanlıktan gelen yazıya göre 20’nin altında öğrencinin olduğu liseler kapatılacak şeklindeydi. Bu karar Mazgirt’te okuyan öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin görüşü alınmadan yapılmış bir karar. Bu kararda AKP iktidarının eğitime yaklaşımını da görmüş oluyoruz.

20 öğrencinin altındaki okulların kapatılması kamusal bir hak olan eğitimi ticari bir yaklaşımla ele almaktır. Öğrencilerin farklı yerlerdeki okullara taşınması ise öğrenciler açısından ve eğitim emekçileri açısından ciddi bir sıkıntı ve problem oluşturmaktadır."

'İLÇE SAHİPSİZ KALDI'

Mazgirt Belediye Başkanı CHP’li Ümit Tayhava ise AKP'li belediye başkanı döneminde öğrenci yurdunun yıkıldığını, bu nedenle köyden gelen öğrencilerin barınma sorunu okulun yıkılmasıyla sonuçlandığını dile getirdi.

İlçenin tek lisesinin yıkılmaması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Tavhava, şöyle konuştu:

"Mazgirt 50 lise öğrencimiz vardı. Yurdun yıkılmasıyla beraber maalesef öğrenci sayımız düştü. Öğrenci sayımız düştüğü için de okulumuz kapatıldı. Karar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verildi. Biz valiliğimiz ve kaymakamlığımızla çözüm odaklı görüşmeler yaptık.

Fakat öğrenci sayısı yetersiz olduğu için okulun kapatılma kararı verildi. Öğrencilerimiz ve ailelerimizin ekonomik durumu iyi değil. Kendi imkanlarıyla başka illere başka ilçelere gitmek zorunda kaldılar. Nüfus sayısı olarak da ciddi düşüş yaşadık.

Bu anlamda ilçemizde bir okulun kapanması, insanların mağdur olması bizleri üzmektedir. Açık söyleyeyim ilçemiz sahipsiz kaldı."

'OKULUMUZ KAPANDIĞI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ'

İlçede eskiden kalabalık bir öğrenci kitlesi olduğunu belirten CHP Mazgirt İlçe Başkanı Yılmaz Işık ise, "AKP'li Belediye Başkanı Murat Becerikli döneminde yurt yıkıldığı için köylerden gelen öğrenciler kayıt yapamıyor. Bunun için okulumuz kapandı.

Öğrenciler Akpazar’a gitti, il merkezine gitti. Burası eski bir ilçedir, okulumunuzun kapanmasına üzgünüz."

'EĞİTİMDE İLERİ GİTMEK İSTERKEN GERİ DÜŞTÜK'

Eğitimde ileriye gitmek istediklerini ancak lisenin kapatılmasıyla geriye düştüklerini belirten ilçe sakinlerinden Haydar Sunar, şöyle devam etti:

-Bu lisenin kapatılması gerçekten bizim için çok üzücü. Eğitimin ileri gitmesi lazım ama eğitimde geriye düştük.

-Mazgirt halkı için çok üzücü, çok üzülüyoruz. Bir an önce yurdun yapılması gerekiyor.

-Tekrar bu öğrencilerimizin buraya gelmesi, lisemizin açılması ve eğitimin daha yüksek seviye çıkması gerekiyor.

-Devletimizden, hükumetimizden valimizden, kaymakamımızdan bunu istirhamla rica ediyoruz. Talebimiz budur bir vatandaş olarak.