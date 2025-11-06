Sayıştay denetçileri AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde yaptığı denetimlerde bir skandalı ortaya çıktı.

YANDAŞA MEMURLUK DAĞITMIŞLAR

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’Nün 2024 yılı denetim raporunda, İdarenin 2018 yılından bu yana Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna yaptığı açıktan atamalar ve atananların kısa aralıklarla başka kadrolara atanmaları suretiyle bu kadronun memuriyete sınavsız giriş yolu olarak kullanıldığı, böylelikle kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir süreç oluştuğu belirtildi.

MEMUR OLUP BAKANLIĞA KAPAK ATMIŞLAR

Rapora yer alan tabloda memur olan kişilerin en uzun 7 ay 18 gün en kısa 15 gün özel kalem müdürlüğü görevinde bulunduğu bilgisi yer aldı. Öte yandan istisnai kadrodan memur yapılan çok sayıda kişinin ise Çevreve Şehircilik Bakanlığı’na atandığı görüldü.

SAYIŞTAY ATAMALARIN İPTALİNİ İSTEDİ

Belediyeyi uyaran denetçiler, raporda şu ifadelere yer verdi:

- Özel kalem müdürlüğüne atanmada tanınan sınavsız kabul imtiyazının devlet memurluğu sınavlarında başarı gösterip atama bekleyen adaylar aleyhine bir duruma sebebiyet verdiği göz önüne alınarak anayasal ilkeler ve idari usule aykırı atama işlemlerinin iptaline yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özel kalem müdürlüğüne kısa bir müddet içinde yapılan atamaların ve bu kişilerin başka görevlere nakledilerek imtihansız devlet memuru olmalarının sağlanmasının tanınan yetkinin kötüye kullanıldığı ve Bakanlık Genelge'sindeki amaca aykırı davranıldığının açık göstergesi olduğu, bu atamalar için Bakanlıktan izin alınmış olmasının da etik dışı davranışa gerekçe teşkil etmeyeceği belirtilmektedir.

İdare ise cevabında, bulguda tespit edilen hususlara ilişkin olarak gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti.