AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi, arazi satışına doyamıyor. AKP’li Belediye toplam değeri 1 milyar 100 milyon TL’yi aşan 8 adet araziyi daha satışa sunuyor.

KASASINA 34 MİLYAR LİRA KOYDU

Geniş arazilere sahip olan Konya’da, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, son altı yıl içinde 300’ün üzerinde arazi satışı gerçekleştirdi ve kasasına 34 Milyar lira koydu.

8 ARAZİYİ DAHA SATIŞA ÇIKARDI

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, toplam değeri 1 milyar 100 milyon TL’yi aşan 8 adet taşınmazı daha satışa çıkarıyor. Satış ilanına göre Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde yer alan arsalar, ticaret, sanayi ve konut alanı olarak planlanmış durumda.

İhale listesinde en yüksek muhammen bedel 330 milyon TL ile Karatay Fevziçakmak Mahallesi’ndeki sanayi alanına ait. Diğer taşınmazların değerleri ise 38 milyon TL ile 318 milyon TL arasında değişiyor.

ERBAKAN’IN MOTOR FABRİKASININ ARAZİSİNİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Ocak ayında ücretsiz devredilen 126 bin metrekare büyüklüğündeki araziyi de 1 milyar 700 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. Söz konusu arazi, 1976 yılında Necmettin Erbakan tarafından motor fabrikası olarak kullanılması amacıyla Tümosan A.Ş’ye tahsis edilmişti. Erbakan, fabrikanın temel atma töreninde, "Bir bayram havası içerisinde büyük tarihi bir anı yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak fabrika yıllar içinde Sümer Holding’e, ardından Hazine’ye devredilmiş ve arazinin kaderi değişmişti.