Düzce'nin Merkez Çamköy yolu üzerinde 2 Nisan'da yaşanan olayda, rutin devriye görevi yapan bekçiler şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu.

Yapılan kontrolde, sürücü U.A. ile yanındaki kadın yolcu S.D.’nin alkollü olduğu belirlendi.

'BENİ TACİZ ETTİ' DERİM

Polis ekipleri, cezai işlem uygulamak için araçta bulunan şahıslara yaklaşırken S.D. isimli kadın, polis ve basın mensuplarına küfür etti.

Polislere zor anlar yaşatan S.D. "Beni taciz etti derim, hadi açıkla açıklayabiliyorsan. Erkeksin ya..." ifadelerini kullandı.

Sürücü U.A ile S.D. isimli kadın gözaltına alındı.

Polislere küfür ve hakaret eden kadının AKP'li Düzce Belediyesi'nde personel olduğu öğrenildi.