AKP Yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Saadet Partisi’nin 13 Nisan 2025 tarihinde yapacağı il kongresi öncesi salon vermedi ve duyuru afişlerini toplattı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, belediyeye tepki gösterirken Belediye ise, afişleri şehir estetiği açısından kaldırdıklarını açıkladı.

SALON VERMEDİ, AFİŞLERİ TOPLATTI

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise Saadet Partisi’nin salon talebini reddetti. Bununla da yetinmeyen belediye yönetimi kongrenin duyuru afişlerini toplattı.

AKP’Lİ BAŞKANI KONGREYE DAVET ETTİ

“Salonlar bize kapatıldı! Duyuru afişlerimiz zabıta eliyle toplatıldı” diyen Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı da kongreye davet ederek, “Sayın Memduh Büyükkılıç’ı da, millet iradesine saygı ve demokratik olgunluk adına kongremize davet ediyoruz. Demokrasi ve Medeniyet Şöleni’ne siz de katılın, Kayseri'nin ve Türkiye'nin yarınını birlikte şekillendirelim’’ ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN “ESTETİK” SAVUNMASI

Saadet Partisi’nin tepkilerinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden “estetik” savunması geldi. Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Bir siyasi partinin temsilcisi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, Kayseri Büyükşehir Belediyemizi ve başkanımızı hedef alan mesnetsiz ve gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Bu açıklamalara ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme zarureti doğmuştur.

-Öncelikle belirtmek isteriz ki, gerçeğe aykırı iddialarda bulunan, kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından 13 Nisan 2025 tarihinde talep edilen Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi salonu, söz konusu tarihte daha önceden planlanan başka bir program için tahsis edilmiştir. Ayrıca, ilgili siyasi partinin de kendi açıklamasında belirttiği gibi şehirde duyuru afişlerinin sokaklara rastgele şekilde asılması kamu düzenine ve estetik kurallara aykırıdır.

-Belediyemizce belirlenmiş, afiş asımına uygun resmî alanlar ve açık hava mecraları dışında yapılan duyuruların kaldırılması tamamen hukuki ve rutin bir uygulamadır. Hiçbir kurumun, özellikle de topluma örnek olması gereken siyasi partilerin, kendi sorumluluğundaki eksikleri örtbas etmek adına belediyemizi hedef göstermesi kabul edilemez. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm siyasi partilere eşit mesafede durmakta, şehirdeki tüm etkinliklerin düzen içinde ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.