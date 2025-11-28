Kayseri’de AKP yönetimindeki Kocasinan Belediyesi'nde bir çalışanın evrakta tahrifat yaparak 300 milyon TL'yi bulduğu iddia edilen dev soygunu İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel ortaya çıkarttı.

İddiaya göre, AKP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Şerife Bozdoğanlı Büyükkeçeci'nin talebiyle Kocasinan Belediyesi'nde sözleşmeli olarak işe başlayan yeğeni Murat Büyükkeçeci'nin Hukuk Servisi'nde işe başlamasının ardından evrakta tahrifat yaparak milyonlarca lira parayı zimmetine geçirerek kayıplara karıştırdı.

İÇ DENETİM SIRASINDA FARK EDİLDİ

Yaklaşık 5 yıldır belediyede görev aldığı öğrenilen Büyükkeçeci’nin yaptığı vurgun iç denetmenin evraklardaki tahrifatı fark etmesiyle birlikte ortaya çıktı.

“ŞAHIS YURT DIŞINA KAÇMIŞ”

Belediyenin konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmamasına tepki gösteren İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, şunları söyledi:

-Kayseri kamuoyunda ve Kocasinan Belediyesi içerisinde günlerdir konuşulan, iddialar artık gizlenemez boyuta ulaştı.

-Kocasinan Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde görevli personel, evrakta sahtecilik yaparak bir rivayete göre 20 milyon, bir rivayete göre 200 milyon TL arasındaki parayı zimmetine geçirdiği öne sürülüyor. En çarpıcı iddia, konu ile ilgili şahsın, olay sonrası yurt dışına kaçtığı konuşuluyor.

-Bu süreçte Hukuk İşleri Müdürünün açığa alındığı iddia edilirken, adı geçen şahsın yıllardır evrakta değişiklik, sahtecilik yapmasına rağmen, kurum amirlerinin bunu yıllarca görmemesi veya işlem yapmaması sorgulanmıyor, sadece bir kişi üzerinde konu suç duyurusuna dönüştürülüyor.

-Ayrıca Kocasinan Meclis Üyesi ve KÇETAŞ eski Genel Müdürü olayın üzerini kapatmak için devreye girdiği öne sürülüyor.

-Belediyede taşlar yerinden oynarken, kamuoyuna bu konu ile ilgili bir bilgi halen verilmiyor. Millet belediyeye, emlak vergilerini ödemek için borç bulsun, siz buna bile sahip olamayın. Pess!