Trabzon Vakfıkebir Belediyesi’nde yaklaşık 20 yıldır başkanlık makam odasında duvarda asılı duran Atatürk büstü, AKP’li Belediye Başkanı Fuat Koçal gelince çay ocağına indirildi.
Skandal, çay ocağı çalışanı bir personelin kendisine gönderilen çiçeğin fotoğrafı paylaşmasıyla ortaya çıktı. Fotoğrafta, Atatürk büstünün çöp kovasının yanında duvara asıldığı görüldü.
Arşiv taraması yapıldığında 2004-2014 yılları arasındaki Başkan Hayri Birinci ile 2014-2024 yılları arasında görevde olan Muhammet Balta döneminde ise büstün duvarda asılı olduğu görüldü.