Tunceli’nin AKP’li Pertek Belediyesi, 23 Ekim’de “cadde kaldırımlarına karot taşı yapılması” için 21/b pazarlık usulüyle ihale düzenledi.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 524 bin 915 TL olarak belirlenen ihale, zorunlu olmasına rağmen en az üç firmaya davet gönderilmeden tek teklif üzerinden sonuçlandırıldı.

TEK TEKLİF, MİLYONLUK İŞ

Belediyenin düzenlediği ihalede geçerli sadece bir teklif bulundu.

İhale 1 milyon 320 bin 003 TL bedelle Demir Group Altyapı İnşaat A.Ş.’ye verildi. Kamu ihale mevzuatında, pazarlık usulünde sürecin rekabeti sağlamak üzere en az üç firmaya davet gönderilmesi gerektiği vurgulanmasına rağmen Pertek Belediyesi’nin bu şartı yerine getirmediği görüldü. İşin süresi bir ay olarak belirlenirken, ihaleye ilişkin sözleşmenin 11 Kasım’da imzalandığı öğrenildi. Kısa süreli işlere sıkça başvurulan 21/b pazarlık usulü, çoğu zaman rekabetin ortadan kalkmasına yol açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor.