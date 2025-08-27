Akaryakıt fiyatlarından yükseliş nedeniyle iğneden ipliğe zam gelmeye devam ediyor. AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi artan akaryakıt ve giderler nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine bir zam daha yaptı.

Zammın ardından tam biniş 17,5 TL’den 22,5 liraya, indirimli biniş ücreti ise, 6,5 liradan 9 liraya yükseldi. Tam abonman 1.400 TL, indirimli abonman ise 350 TL oldu. Temassız özellikli banka kartlarıyla yapılan ödemelerde ise anlaşmalı bankalarda 22,5 TL, anlaşmasız bankalarda ise 24,3 TL olarak ücret alınacak.

6 AY ÖNCE DE ZAM YAPILMIŞTI

AKP’li Belediye 3 Şubat 2025 tarihinde de toplu ulaşıma zam yapmıştı. O dönem şehir içi otobüs ve tramvaylarda öğrenci bileti 5 TL'den 6.75 TL’ye, tam bilet 13 TL'den 17,50 TL’ye yükselmişti. AKP’li belediye böylelikle son 6 ayda toplu ulaşıma yüzde 73 zam yapmış oldu.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

Konya’da dolmuş ücretlerine de zam yapıldı. Alınan kararla birlikte daha önce 20 lira olan minibüs indi- bindi ücreti 25 TL oldu. Toplu ulaşımın yanı sıra okul servis ücretlerine de yüzde 20 zam yapıldı.