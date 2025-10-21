Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle dar gelirli yurttaşlar ekmek almakta dahi zorlanırken AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Fenni Fırın’da kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı.

KAMYON KASASINA ATIP AYAKLARIYLA EZDİLER

Belediyenin dar gelirler için büfelerde satışa sunduğu ekmeğin üretildiği Fenni Fırın’da tonlarca ekmek belediyeye ait kamyonun kasasına gelişi güzel atıldı. Kamyona kasasına atılan bayat veya imalat hatası olduğu değerlendirilen ekmekleri işçilerin ayaklarıyla ezdikleri de görüldü.

Türk kültüründe “nimet” olarak kabul edilen ekmeğin bu şekilde ayaklar altında ezilmesi ve tonlarca ekmeğin israf edilmesi tepki topladı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi’nden kamyon kasasına atılarak ayaklar altında ezilen ekmeklerle ilgili SÖZCÜ’ye yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm üretimini son sistem makinelerle yapan Fenni Fırın, Konya’da en kaliteli ve hijyenik ekmeği 9 lira fiyatla en uyguna Konyalılara sunmaya devam etmektedir. Fabrikanın ikinci etap genişlemesi aşamasında yeni makinelerin denenmesi aşamasında ortaya çıkan ve piyasaya sunulamayacak durumda olan ekmekler, hayvanlara verilmek üzere Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderilmiştir. Bu durum, tek bir defaya mahsus yaşanmıştır. Fenni Fırın, zam yapmadan eski fiyattan ekmek üretimine devam etmektedir”

AKP’Lİ BAŞKAN İSRAFA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir organizasyonda gıda israfına dikkat çekmiş ve bütün belediyelere çağrıda bulunmuştu. Altay, o dönem yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Üretimle birlikte konuşmamız gereken bir konu da israf. Hakikaten çok büyük emeklerle soframıza gelen ürünlerin de israf edildiğine şahitlik ediyoruz. Dünyanın bir tarafında ürünler israf edilirken bir tarafında da açlıkla boğuşan bir kitle var. Onun için Tarım Şehirleri Birliği’nin misyonlarından birisi de israfın önlenmesi olmalı. Bunun için gayret göstereceğiz”

“KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM”

Dar gelirlilerin ekmeğe ulaşmakta zorlandığı bir dönemde belediyenin tonlarca ekmeği israf etmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Dün Konya’mızda ekmeğe zam geldi ve fiyatı 11 liradan 13 liraya yükseldi. Bu yaklaşık yüzde 20’lik bir zam demek. Fırıncılar dahil olmak üzere üreticilerin son yıllarda artan maliyetlerinden haberdarız. Bu sebeple artışı makul görmekle birlikte yüksek enflasyon nedeniyle dar gelirlinin ekmeğe ulaşımının zorlaştığını da görmekteyiz. 5 kişilik bir ailenin ekmek ihtiyacı dikkate alındığında yüzde 20’lik zammın fakir fukarayı ne kadar olumsuz etkileyeceği yetkililerin mutlaka üzerinde durması gereken bir husus. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekmek fırınına ait bu görüntüleri izledikten sonra bir tarafta yüzde 20’lik zamla 13 liraya satılan ekmeğe ulamakta zorlanan bir millet diğer tarafta ise tonlarca ekmeğin kasalarla ayaklar altında imha edildiği, belki de çöpe atıldığı bir durum. Bu Konya Büyükşehir Belediyesi’nde israfın ne kadar çok olduğunu gösteren bir durum. Bu kabul edilemez. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Bunların sorumluları hakkında mutlaka yasal işlem başlatılmalıdır. Biz bu konunun takipçisi olacağız” dedi.