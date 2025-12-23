Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, soruşturma kapsamında 19 Eylül 2025’te operasyon düzenlendi. Operasyonda AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Sungur ile birlikte 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın iddianamesinde, beşi tutuklu 11 sanığın “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışmasını” ifade eden icbar suretiyle irtikap suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanıklar arasında Ahmet Sungur’un yanı sıra Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ve Zeki Çelik yer aldı.

Soruşturma müteahhidin şikâyetiyle başladı

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre iddianamede, soruşturmanın müteahhit Cihan Sivri’nin 6 Ağustos 2025 tarihinde savcılığa verdiği ifade sonrası başlatıldığı aktarıldı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek irtikap suçu kapsamında toplam 29 milyon 46 bin TL tutarında haksız maddi menfaat elde ettikleri ve bu parayı kendi aralarında paylaştıkları iddia edildi.

Dosyada ayrıca bazı şüphelilerin cep telefonlarından WhatsApp uygulamasını sildiği, incelenebilen telefonlarda ise “silah ticaretine konu olabilecek” yazışmalar ve fotoğrafların tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Müdürün fotoğrafı dosyaya girdi

İddianamede en dikkat çekici ayrıntılardan biri de Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Galip A. ile ilgili oldu. Galip A.’nın cep telefonunda yapılan incelemede, 11 Haziran 2025 tarihinde başına silah dayayarak çektiği bir fotoğrafı, belediyeyi denetlemek için gelen İçişleri Bakanlığı müfettişi Melih G.’ye gönderdiği belirlendi. Galip A.’nın bu mesajlarda intihar edeceğini ima ettiği ve sağlık durumunun iyi olmadığına dair ifadeler kullandığı aktarıldı. Savcılık, yapılan araştırmada Galip A.’nın ruhsatlı herhangi bir silahının bulunmadığını tespit ederken, bu durumla ilgili ayrıca soruşturma yürütüleceğini kaydetti.

Silah ticaretini çağrıştıran mesajlar

İddianamede, belediye personeli olduğu belirtilen Deniz Aktuğ’un cep telefonunda da silah ticaretine konu olabilecek mesaj kayıtları ve fotoğraflara ulaşıldığı, bu nedenle ayrı bir soruşturma açılacağı ifade edildi. Tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un eski makam şoförü ve koruması olduğu belirtilen Yekta Niyazi Yıldırım’ın telefonunda ise çok sayıda silaha ait fotoğraf ve yazışmaların yanı sıra silahla havaya ateş ettiğine dair bir videonun ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Başkan yardımcısına dair çarpıcı tespitler

Dosyada, daha önce Yahşihan Belediyesi’nde İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, sonrasında şirket sahibi olan Ulaş Biçer’e ilişkin ayrıntılı tespitlere de yer verildi. İddianameye göre Biçer’in çeşitli şirketler kurarak ticari faaliyet yürüttüğü, Ahmet Sungur’un yeniden belediye başkanı seçilmesinin ardından resmi bir görevi olmamasına rağmen belediye ile yakın temas kurduğu, şirketi üzerinden ihale aldığı ve alacağın temliki yoluyla belediyenin en büyük alacaklısı konumuna geldiği belirtildi.

Savcılık, Ahmet Sungur ile olan yakın ilişkisi, elinde tuttuğu yüksek miktardaki alacaklar ve imar konularındaki bilgisi nedeniyle Ulaş Biçer’in belediye içinde fiilen etkin bir güç haline geldiğini, hatta Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım ile İmar Müdürü Semih Aksakal’a emir ve talimat verecek konumda olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Bu talimatların yerine getirilmemesi halinde cezalandırılacağı yönünde beyanlarda bulunduğuna dair mesaj kayıtlarının da dosyada yer aldığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca, Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un iş insanı Ulaş Biçer’e ait Bel Danışmanlık şirketi adına kayıtlı Audi A8 marka aracı kullandığı, bunun da PTS kayıtları ve trafik kontrolleriyle belgelendiği belirtildi.