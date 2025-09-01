İstanbul'da AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüme karşı açılan davalar sürerken, haziran ayı meclis oturumunda kentsel dönüşüm ile ilgili tüm yetkiler Beledi ye Başkanı Yasin Kartoğlu’na verildi.

Buna karşı, “Şahintepesi Barınma Meclisi”nin başlattığı imza kampanyasına Başakşehir Belediyesi Zabıta ekipleri müdahale etti. Çıkan arbedede imza toplayan Barınma Meclisi üyesi tartaklandı, stantları ise kırıldı.

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı zabıtanın müdahalesine tepki gösterdi. Kayabaşı “Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir hakkın gasp edilmesi ya da engellenmesi olamaz. Maalesef ki iktidarın tek adam rejimi belediyelerine de sirayet etmiş” dedi.