Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Eylül 2025’te düzenlenen operasyonda, AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Sungur ile birlikte 4 kişi tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Tutuklanan AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur)

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 5’i tutuklu 11 sanığın “icbar suretiyle irtikap” suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ve Zeki Çelik’in sanık olarak yer aldığı belirtildi.

Soruşturma müteahhidin ifadesiyle başladı

İddianamede, soruşturmanın Cihan Sivri adlı müteahhidin 6 Ağustos 2025’te verdiği ifadeden sonra başlatıldığı kaydedildi. Sivri’nin ifadesinde, müteahhidi olduğu “Ay Yıldız” adlı proje üzerinden belediye görevlileri ile onlarla birlikte hareket ettiği öne sürülen kişilerin kendisinden haksız para aldığı yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı.

“29 milyon 46 bin TL menfaat”

İddianamede, şüphelilerin “fikir ve eylem birliği” içinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri ve parayı aralarında paylaştıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Dosyada dikkat çeken bir diğer başlık ise telefon incelemeleri oldu. Bazı şüphelilerin cep telefonlarında WhatsApp’ın bulunmadığı ya da uygulamanın silindiğinin tespit edildiği; bir şüphelinin ise uygulamayı silmediği ancak tüm mesajlaşma kayıtlarını sildiği kaydedildi. Ayrıca bazı şüphelilerin incelemeye sundukları telefonların kullanımına dair veri bulunmadığı, bunun da cihazın fabrika ayarlarına döndürülmüş olabileceği ya da başka bir kişiye ait “boş” bir telefonun teslim edilmiş olabileceği şüphesini doğurduğu belirtildi.

“AKP Genel Merkezi’ne gönderilecek dilekçe” iddiası

Soruşturma sürecinde, Belediye Başkanı Sungur’un eski makam şoförü ve koruması olduğu belirtilen Yekta Niyazi Yıldırım’ın emniyet ve savcılığa giderek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı aktarıldı. Yıldırım’ın 11 Eylül 2025 tarihli ifadesinde, Sungur’un özel kaleminden gelen bir aramada kendisinden “vali, il emniyet müdürü ve cumhuriyet başsavcısının Sungur’a kumpas kurduğu” iddiasını içeren bir dilekçeyi imzalamasının istendiğini söylediği; dilekçenin İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve AKP Genel Merkezi’ne gönderilmesinin planlandığını ileri sürdüğü yer aldı.

Otel kayıtları ve Audi A8 ayrıntısı

İddianamede, tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un S.G.Ç. isimli bir kadınla otel kayıtlarının bulunduğu da belirtildi. S.G.Ç’nin ifadesinde, yaklaşık 5 yıldır Sungur ile gönül ilişkisi yaşadığını, Sungur’un kendisine baktığını ve ev kirasını ödediğini söylediği aktarıldı. Dosyada ayrıca Sungur’un S.G.Ç’ye Opel marka bir araç aldığı, beğenilmemesi üzerine aracın geri alınıp Jetta marka başka bir araç verildiğine dair ifadeler yer aldı.

Bunun yanında, iş insanı Ulaş Biçer’in Bel Danışmanlık adlı şirketi adına kayıtlı Audi A8 marka aracın Ahmet Sungur tarafından kullanıldığı; PTS kayıtları ve trafik kontrollerinin de buna delil olarak gösterildiği kaydedildi.