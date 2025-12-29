AKP’li Menemen Belediye Meclis üyesi Mehmet Ergüneş, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra ressam Dmitri Vrubel tarafından resmedilen ve sosyalist kardeşlik öpüşmesi olarak bilinen duvar resminin önünde eşiyle dudak dudağa poz verdi. Ergüneş’in eşi bu fotoğrafı paylaşınca büyük tartışma yaşandı. AKP’li Meclis üyesine partisinden ve çevresinden tepki gelince Ergüneş paylaşımları sildi, ardından özür diledi.

Mehmet Ergüneş

MESAJ AMACIM YOK

Ergüneş şunları söyledi: “Söz konusu paylaşım; Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından ressam Dimitri Rübel tarafından resmedilen ve Soğuk Savaş döneminin simge görüntülerinden biri olarak tüm dünyada bilinen “Sosyalist Kardeşlik Öpücüğü” adlı duvar resminin önünde, eşimle birlikte yaptığımız bir seyahat sırasında çekilmiş, tamamen kişisel bir anın hatırasıdır. Paylaşımı yaparken bir siyasi mesaj, provokasyon oluşturma ya da yanlış bir anlam üretme düşüncem kesinlikle olmamıştır. Kültürel ve tarihsel bir mekânda çekilmiş masum bir fotoğraf olarak değerlendirdim.

Eğer bu paylaşım partimizi ya da gönül verdiğimiz camiayı zor durumda bırakmış ya da kırgınlığa yol açmışsa, kendisini incinmiş hisseden herkesten özür diliyorum.”

Ünlü resmin grafitisi 1979’da, Doğu Almanya’nın kuruluşunun 30. Yılı kutlamasında Sovyet Lider Leonid Brejnev ile Doğu Alman Lider Erich Honecker arasında gerçekleşen öpüşmeyi simgeliyor.

Duvardan kalan en büyük parçada

Önünde poz verilen sosyalist kardeşlik öpücüğü resmi, Berlin Duvarı’nın en büyük kalıntısı olan East Side Gallery üzerinde yer alıyor.