AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin, “2025 Yılı Kültürel Etkinlikler ve Organizasyon Hizmet Alım İşi” ihalesinin sonucu belli oldu.

28 Şubat 2025 tarihinde yapılan ancak sonucu dün açıklanan ihaleyi, tek katılımcı firma olan Motif Dijital Atölye Ve Medya İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., 99 milyon 450 bin 740 TL’ye aldı. İhaleyi alan firmanın sahibi ise AKP Büyük Kongre delegesi Osman Söyler.

6 İHALE ALDI

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in listesinden kongre delegesi olan Söyler’in Motif firması, 2017’de MKYK yedek üyesi Ensar Topçu ve Osman Söyler tarafından eşit hisse ile kuruldu.

Firma 2022’de AKP’li Pursaklar Belediyesi, 2023 ve 2024 yıllarında da AKP’li Bağcılar Belediyesi’nden 6 ihale aldı. Firmanın kurucularından Osman Söyler, geçen yıllarda AKP Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve Gençlik Kolları MKYK üyeliği yapmıştı.