Fransız sanayi şirketi Fysol, Türkiye pazarına Beşler Cam Elyaf’ın çoğunluk hisselerini devralarak resmi giriş yaptı. Devir sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirketin kontrolü, Fysol’un Türkiye’de kurduğu Fysol Bidco Cam Elyaf Sanayi AŞ’ye geçti. Böylece Beşler Cam Elyaf’ta karar mekanizması tamamen Fransız şirkete geçmiş oldu. 28 YILLIK FABRİKA FRANSIZLARA SATILDI Beşler Cam Elyaf, Kayseri 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde 1997 yılında kuruldu. Şirket, cam elyafı üretimini İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Beşler Glass tesislerinde sürdürüyor. Yaklaşık 85 bin metrekarelik alan üzerine kurulu tesiste iki fırın ve üretim hattı bulunuyor. Tesiste yaklaşık 500 kişinin çalıştığı belirtildi. Yeni ortaklık yapısının ardından tesiste ek yatırımlar planlandığı ifade ediliyor. Yapılacak yatırımlarla birlikte yıllık üretim kapasitesinin 120 bin tona çıkarılması hedefleniyor. Şirket, 2022 yılında “Beşler Glassfiber” markasıyla üretime başlamıştı.

