Diyarbakır Bağlar ilçesinin eski AKP’li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca görevi kötüye kullanmak suçundan iddianame hazırlandı. Beyoğlu, Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında itirafçı olup serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş ile kardeşleri Tekin ve Ramazan Murat Aktaş’a ait Barka ve Bilginay şirketlerine usulsüz asfalt ve araç kiralanması ihalesi vermekle suçlanıyor.

İTİRAF ETTİ

İddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan raporlarda Beyoğlu’nun açtığı ihalelerin yüksek fahiş rakamlarla adrese teslim firmalara verildiğine dair suç duyurusu üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Beyoğlu ile Aktaş’ın iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 26 sanık ihaleye fesat karıştırmaktan ayrıca yargılanıyor. Terör örgütüyle irtibatlı firmalara ihale vermek istemediği için firmaları şifai olarak soruşturduğunu ileri süren Beyoğlu, beyan ile pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ihaleye davet edilecek firmaların listesinin kendisi tarafından ihale birimlerine gönderdiğini itiraf etti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde ise ifadesini değiştirip, “Firma isimlerini ben belirlemedim. Sadece ilgili birimdeki müdürlerime ve personelime terörle bağlantılı firmalara ve bölge firmalarına ihale verilmemesi talimatı verdim” dedi.

KEYFİ ŞEKİLDE

Danıştay 1. Dairesi birden fazla usulsüz işlemle kamu hazinesini milyarlarca lira zarara uğratan Beyoğlu’nun itirazını oy birliğiyle reddetti. İhalenin verileceği firmalara kadar kendisinin belirlediği 5 ihale dosyasını inceleyen savcılık, ihaleye davet edilecek firmalarla ilgili taktir yetkisinin Beyoğlu tarafından keyfi bir şekilde kullanıldığına dikkat çekildi.